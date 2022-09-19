Глава Курской области отменил праздник варенья ради российских военных

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Курской области решили отменить праздник варенья, запланированный на 24 сентября в Красниково, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт. По его словам, варенье, мёд, пряники и прочие сладости, которыми планировалось угощать гостей праздника, будут отправлены российским военным.

Конечно, нельзя сворачивать все культурные или спортивные мероприятия, но на первом плане у нас должна быть Победа, и все силы бросим для ее достижения. Слава нашим защитникам, вместе победим! — написал губернатор.

Ранее в разных регионах России начали отменять празднования в честь Дня города. От торжественных мероприятий частично или полностью отказались в Воронежской, Калининградской, Краснодарской областях.

В частности, мэр города Советска Калининградской области Григорий Соколовский объяснил такое решение «напряженной ситуацией в зоне боевых действий». А глава Ростовской области Василий Голубев заявил, что прислушался к комментариям местных жителей в социальной сети и принял решение об отмене концерта и фейерверка на Театральной площади в Ростове. Его сообщение поддержали пользователи.