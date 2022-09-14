В России стали отменять празднования Дня города

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В разных регионах России начали отменять празднования в честь Дня города. От торжественных мероприятий частично или полностью отказались в Воронежской, Калининградской, Краснодарской областях. К примеру, мэр города Советска Калининградской области Григорий Соколовский объяснил такое решение «напряженной ситуацией в зоне боевых действий».

От лица руководства города Советска сообщаю вам о непростом решении, которое мы вынуждены принять — празднование Дня города Советска отменено. <...> Причина — напряженная ситуация в зоне боевых действий и гибель наших земляков, выполнявших воинский долг. <...> Радостно петь и плясать считаем крайне неэтичным и непростительным по отношению к памяти павших и их родственникам, — написал Соколовский на своей странице во «ВКонтакте».

Губернатор Воронежской области Александр Гусев, объясняя в своем Telegram-канале причины отмены привычного празднования Дня города Воронежа, ограничился фразой: «Не надо объяснять почему». Он предупредил, что салюта и массовых мероприятий не будет — только несколько локальных.

А глава Ростовской области Василий Голубев заявил в Telegram, что прислушался к комментариям местных жителей в социальной сети и принял решение об отмене концерта и фейерверка на Театральной площади в Ростове. Его сообщение поддержали пользователи.

По данным «Дождя» (признан СМИ, исполняющим функции иностранного агента), салюты и концерты с участием звезд эстрады отменили также в Краснодаре, Рязани и Армавире.

Ранее сообщалось, что жители Ставрополья написали коллективное письмо губернатору региона Владимиру Владимирову с просьбой запретить певцам Леониду Агутину и Клаве Коке выступать на местном фестивале «На высоте». Причиной возмущения местных жителей стала критика Агутиным специальной военной операции (СВО) и неподобающее выступление Клавы Коки напротив храма во Владивостоке. Авторы письма просят заменить артистов, а деньги, предназначенные для выплаты гонораров, отправить на нужды военной операции на Украине.