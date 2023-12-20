Глава и экс-глава дагестанского села умерли из-за совета в TikTok В Дагестане трое мужчин угорели из-за трубы, собранной по видео в TikTok

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Дагестане трое мужчин угорели из-за совета, как сделать дымоход, подсмотренного в TikTok, сообщает Telegram-канал Mash Gor. Глава, экс-глава дагестанского села и их приятель отравились угарным газом.

Отмечается, что мужчины праздновали в доме, а потом перешли во двор, где, чтобы не замерзнуть, включили самодельную газовую печь. Дымоход соорудили по инструкции из интернета: одну сторону трубы из гофры прикрепили к печи, а другую опустили в воду, куда, по мнению тиктокеров, и должен был уходить угарный газ. Тела мужчин нашла жена хозяина дома. Следственный комитет начал проверку.

Как сообщалось ранее, в Ростовской области четверо детей погибли в результате отравления угарным газом. По данным регионального управления МЧС России, источником газа оказалась печь. Взрослых в момент трагедии рядом не было. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее сообщалось, что отравление угарным газом стало причиной гибели четырех человек в Крыму. Их тела были обнаружены в частном домовладении села Укромного. Это супружеская пара и двое их детей — мальчик в возрасте восьми лет и девочка в возрасте 12 лет. Еще трое детей пары в возрасте 20, 19 и 16 лет были госпитализированы. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.