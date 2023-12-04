СК назвал причину смертельного отравления четырех человек в Крыму Отравление угарным газом стало причиной гибели четырех человек в Крыму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Причиной гибели четырех человек, в том числе двоих детей, в Симферопольском районе Крыма стало отравление угарным газом, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России. В ведомстве добавили, что еще трое детей были госпитализированы. Отмечается, что все они являются членами одной семьи.

Сегодня утром в частном домовладении села Укромного были обнаружены тела четырех человек — супружеской пары и двоих детей (мальчика в возрасте 8 лет и девочки в возрасте 12 лет) с внешними признаками отравления угарным газом. <...> Еще трое детей пары в возрасте 20, 19 и 16 лет госпитализированы в медучреждение, где им оказывается помощь, — говорится в сообщении.

Отмечается, что тела погибших обнаружил работодатель главы семьи. Он пришел выяснить, почему сотрудник не вышел на работу.

СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ). На месте происшествия работают следователи, криминалисты и сотрудники «Крымгазсети».

Ранее сообщалось, что пожар в многоэтажном доме на Библиотечной улице в центре Москвы, унесший жизни двоих детей, мог произойти из-за гирлянды китайского производства. Изделие в результате короткого замыкания заискрилось, после чего огонь перекинулся на штору.