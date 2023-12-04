Названа предварительная причина пожара с погибшими детьми в центре Москвы Mash: пожар в Москве с двумя погибшими детьми мог произойти из-за гирлянды

Фото: t.me/mchs_official

Пожар в многоэтажном доме на Библиотечной улице в центре Москвы, унесший жизни двоих детей, мог произойти из-за гирлянды китайского производства, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, изделие спровоцировало короткое замыкание.

Как пишет Mash, гирлянда в результате короткого замыкания заискрилась, после чего огонь перекинулся на штору. Это и стало причиной возникновения крупного пожара в квартире с маленькими детьми.

Напомним, пожар в жилом доме на Библиотечной улице в Москве вспыхнул вечером 3 декабря. Пресс-служба МЧС сообщала, что сотрудники ведомства спасли четырех человек, включая двух детей, а также эвакуировали 30 человек. Позднее стало известно, что спасенные дети скончались по дороге в больницу. Им было четыре и девять лет. Их 48-летнего отца доставили в больницу в тяжелом состоянии.

В тот же вечер в Москве произошел еще один крупный пожар — на этот раз на автомобильном заводе на востоке города. Площадь возгорания превысила две тысячи квадратных метров. Пожару был присвоен третий класс сложности из пяти, к тушению привлекли более 150 человек и 50 единиц техники. Очевидец опубликовал видео с места событий: на кадрах видно, как к загоревшемуся заводу подъезжали колонны техники, а на месте работали более 10 пожарных расчетов. Практически на километр в небо поднялся плотный черный столб дыма. Пламя потушили ближе к утру.