СК возбудил уголовное дело по факту гибели детей в Ростове СК: в Ростовской области завели дело после гибели от угарного газа четырех детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственные органы в Красносулинском районе Ростовской области начали расследование по факту смерти четырех детей в возрасте от шести до 15 лет, вызванной отравлением угарным газом, сообщили в пресс-службе местного следственного управления Следственного комитета России. По данным следствия, у тел погибших детей не было видимых телесных повреждений, однако были явные признаки отравления окисью углерода.

По факту гибели четырех детей возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 3 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), — пояснили в ведомстве.

Напомним, четверо детей в возрасте от шести до 15 лет погибли от отравления угарным газом в хуторе Шахтенки Ростовской области. Они остались одни дома. Источником угарного газа стала печь. В связи с этим МЧС напомнило об опасности угарного газа, который известен как «тихий убийца» — он не имеет запаха и цвета, что делает его незаметным для обоняния.

Ранее в Новокузнецке от отравления угарным газом погибла 12-летняя девочка. Ребенок надышался токсичными веществами во время пожара, вспыхнувшего в магазине на юге города. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело.