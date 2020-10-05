Глава Дагестана заявил о стабильной ситуации в регионе после своей отставки

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рекомендовал предприятиям перевести не менее 30% своих сотрудников на дистанционный режим работы. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

По словам губернатора, руководство некоторых компаний признало полученный ранее опыт удалённой работы вполне успешным. Кроме того, некоторые специалисты, в частности в сфере IT, и так с весны продолжают работать из...