Глава Дагестана заявил о стабильной ситуации в регионе после своей отставки

Ситуация в Дагестане остаётся стабильной с тенденцией на улучшение, сказал глава региона Владимир Васильев, отставку которого 5 октября принял президент Владимир Путин. Такое заявление он сделал во время дистанционной встречи с главой государства.
Он отметил, что за последние годы в регионе выросло доверие к федеральной власти, а воровство сократилось. Политик напомнил, что в 2017 году Путин «дал ему жест» отчистить «бюджетную прослойку от мздоимцев». Соответствующая работа дала положительный результат,
Спасибо, что вы сейчас дали мне в какой-то степени оценку. Я оцениваю ситуацию в республике как с одной стороны стабильную, а с другой стороны имеющую тенденцию к улучшению, — подчеркнул Васильев.
Как писал NEWS.ru, накануне Путин принял отставку 71-летнего Васильева. Временно исполняющим обязанности главы республики назначен Сергей Меликов.
Васильев был назначен врио главы республики в октябре 2017 года, а через год, в сентябре 2018-го, его официально утвердил Госсовет Дагестана. Информация о том, что Васильев может досрочно покинуть свой пост, появилась в СМИ ещё в конце сентября. Как сообщалось, со стороны администрации президента к Васильеву нет претензий, причина — возраст главы республики и проблемы со здоровьем.
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