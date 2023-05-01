Глава АвтоВАЗа анонсировал снижение цен на новые Lada

Фото: Пресс-служба Автоваз

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов в интервью РБК заявил о возможности снижения цен на новые Lada. Он выделил два направления для этого: снижение стоимости автомобилей, произведенных совместно с китайскими партнерами, и изменение методов работы с официальными дилерами Lada.

Соколов уверен, что с локализацией производства возможны компенсации утильсбора, что сделает китайские модели под брендом Lada дешевле импортированных. Кроме того, для официальных дилеров будут установлены максимальные цены перепродажи, что также снизит стоимость автомобилей для покупателей.

Если дилеры будут продолжать завышать цены, АвтоВАЗ может применить экономические санкции, вплоть до расторжения дилерского соглашения. Ожидается, что новые правила вступят в силу в мае.

Стоит отметить, что с 1 мая автомобили Lada, такие как Granta и Niva Travel, подорожают. На данный момент у АвтоВАЗа насчитывается 308 дилерских центров, из которых 297 принадлежат частным компаниям, а 11 — самому автопроизводителю.

Ранее Минпромторг предложил с 1 июня запретить ввоз автомобилей из дружественных стран по упрощенным требованиям. В ведомстве также хотят повысить минимальный экологический класс импортируемых и выпускаемых в России машин с «Евро-0» до «Евро-2», а также вернуть в перечень обязательных требований систему ABS.