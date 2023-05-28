Гладков рассказал о состоянии раненых детей из Шебекино Гладков: пострадавшие при обстрелах Шебекино дети лежат в больнице

Пострадавшие в результате одной из самых массовых атак ВСУ на город Шебекино Белгородской области дети находятся в больнице, за их жизни борются врачи, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он подчеркнул, что при необходимости детей отправят лечиться в Москву, однако пока такой потребности нет.

Раненые дети, которые пострадали вчера в Шебекино, находятся в областной больнице. Делаем всё необходимое. Если будет нужно, будем отправлять в Москву. Сейчас врачи понимают, что делать. Лекарственные препараты все есть. Надеюсь, что очень быстро пойдут на поправку, — написал Гладков.

Он пообещал навестить раненых в больнице уже сегодня.

Также белгородский губернатор сообщил, что во всех приграничных регионах учебный год будет закончен. Школьников из Грайовронского и Шебекинского округов Белгородской области планируют отправить на отдых в оздоровительные лагеря за пределы региона, заявил Гладков. Он пообещал оказать всяческую поддержку в этом вопросе.

В результате обстрелов ВСУ в Шебекино 27 мая погиб один человек, еще трое ранены, включая двоих детей. Гладков пообещал оказать пострадавшим всю необходимую помощь. Он назвал этот день «самым тяжелым» для Шебекино, так как город обстреляли пять раз за один день.