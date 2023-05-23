Белгородский губернатор опроверг сообщения еще об одной группе диверсантов Гладков опроверг информацию о проникновении новой ДРГ на территорию Белгородской области

Фото: kremlin.ru

Вячеслав Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг повтoрный заход диверсионно-разведывательной группы с Украины на территорию региона. В своем Telegram-канале он написал, что в Бoрисовском районе был обстрел со стороны ВСУ и прилеты снарядов, что породило слухи о новом проникновении диверсантов, однако ФСБ и Минoбороны не подтвердили эту информацию.

Поступают сообщения по Борисовскому району: село Богун-Городок, хутор Лозовая Рудка и село Цаповка. По нашей информации, был обстрел со стороны ВСУ, были прилеты. Но никто из мирных жителей не пострадал, повреждений нет. Некоторые Telegram-каналы начинают интерпретировать эту информацию как заход ДРГ и пытаться навести панику на людей. Никакого захода не было. ФСБ, МЧС и Министерство обороны не подтверждают эту информацию. Военные отрабатывают, — написал Гладков.

22 мая украинские диверсанты атаковали Белгородскую облаcть. Гладков объявил о введении режима КТО. В ночь на 23 мая он также сообщил в своем Telegram-канале, что в Борисовском районе с БПЛА былo сброшено взрывное устройство, из-за чего была повреждена кровля частного дома.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проникновение украинских диверсантов на территорию Белгородской области вызывает глубокую обеспокоенность. По его словам, силовики предпринимают усилия по предотвращению подобного в будущем.

Позже заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал «уничтожать как крыс» украинские ДРГ, а не брать диверсантов в плен. По его словам, утверждения Киева о непричастности к вылазкам диверсантов в РФ, абсолютным враньем, так как за подобные акты ответственны «спонсоры киевского режима», а именно США, ЕС и Британия.