В России появились оригинальные мутации COVID-19

https://static.news.ru/photo/ed673a06-cc33-11eb-b28e-96000091f725_660.jpg Александр Гинцбург Фото: kremlin.ru

В России и в Москве, в частности, появились собственные варианты мутаций коронавируса. Учёные сейчас изучают оригинальные варианты мутаций COVID-19. Об этом заявил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, пишет РИА Новости.

То, что в нашей стране, и в частности в Москве, как и в других странах, есть оригинальные варианты мутаций вируса, это точно, — цитирует его агентство.

Он добавил, что о свойствах этих мутаций и отличиях от других циркулирующих штаммов расскажут позднее.

Ранее министерство здравоохранения Якутии опровергло информацию о том, что появился якутский штамм коронавируса. В ведомстве пояснили, что сообщение появилось на одном из интернет-порталов и распространяется в соцсетях и мессенджерах, вводя пользователей в заблуждение.

В России подтверждено больше тысячи случаев заражения новыми штаммами коронавируса. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова разъяснила, что 70% из заболевших заразились британским штаммом COVID-19, 24% — индийским, 6% — южноафриканским.