Власти назвали число заболевших новыми штаммами COVID-19 в России

https://static.news.ru/photo/eac8dc0a-c477-11eb-a9c9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России подтверждено больше тысячи случаев заражения новыми штаммами коронавируса. Об этом она сообщила в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

На сегодняшний день мы выделили более 1 000 изолятов, самые требующие внимания варианты вируса, по рекомендациям ВОЗ, — это британский, индийский и южноафриканский из тех, которые выделены у нас, — отметила она.

По её словам, 70% из заболевших заразились британским штаммом COVID-19, 24% — индийским, 6% — южноафриканским. Общее число людей, изолированных из-за мутировавшего вируса, достигло 1 068.

Как сообщалось ранее, во Вьетнаме учёные выявили новый вариант коронавируса с характеристиками британского и индийского штаммов. Гибридную версию уже признали более заразной, с высокой степенью распространения по воздуху.

Кроме того, учёные обнаружили новый, ранее неизвестный штамм коронавируса в штате Западная Бенгалия (Индия). В его геноме есть сразу несколько мутаций, характерных для южноафриканской и британской версий SARS-CoV-2. Больше всего новый штамм напомнил те разновидности, что распространялись по миру в первую волну пандемии, однако в нём зафиксировано более десяти новых мутаций.