Гидрометцентр предупредил о наступлении сложной погоды в России Вильфанд: опасная погода ожидает ряд регионов РФ в ближайшие дни

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Ряд российских регионов в ближайшие дни ожидает сложная погода. Об этом предупредил в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, 13 мая в Архангельской, Вологодской, Ивановской и Ростовской областях ожидаются сильные длжди, а в Омской , Томской и Белгородской областях складывается серьёзная пожароопасная ситуация.

Если говорить о сложной погоде, то 13 мая в Архангельской и Вологодской областях, а затем в Ярославской, Ивановской, Владимирской областях, а также на юге Поволжья будут сильный дождь и гроза, — рассказал Вильфанд.

Он также добавил, что 13 и 14 мая дождь, гроза и ветер скоростью до 22 метров в секунду ожидается в Ростовской области.

В свою очередь, заморозки до 2-3 градусов ожидают в ближайшие дни Челябинскую и Оренбургскую области, Ставропольский и Пермский края, а также республику Кабардино-Балкария.

Одновременно с этим в Белгородской, Ростовской, Астраханской, Омской, Томской и ряде других областей складывается сложная подароопасная обстановка,добавил Вильфанд.

Ранее замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил, что с 12 мая, Москву ждёт дождь и облачная погода. Именно в этот день в столице прогнозируется наиболее сильный дождь, затем будут небольшие осадки. Они продлятся до следующего вторника — до 17 мая.