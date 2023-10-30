Футболист отправил судью в нокдуаун из-за желтой карточки Футболист ударил арбитра из-за желтой карточки во время игры в Краснодаре

Фото: IMAGO/Bernd Feil/M.i.S./Global Look Press

Футболист во время матча в Краснодаре отправил арбитра в нокдаун из-за желтой карточки, пишет Telegram-канал SHOT. Инцидент произошел во время встречи клубов любительской лиги AFL «Изумруд» и «Тлюстенхабль».

На 16-й минуте игры защитник «Тлюстенхабля» нарушил правила, и судья вынес ему предупреждение, однако спортсмен выразил свой протест мощным ударом в лицо, который свалил арбитра на землю. После этого футболисты оттащили недовольного игрока, пока судья приходил в себя. В итоге «Тлюстенхаблю» дали техническое поражение.

Ранее хоккеист «Амура» Александр Хохлачев напал на автомобиль жителя Хабаровска после поражения в матче с «Ак Барсом». Инцидент произошел в ночь на 15 октября. Спортсмен, вероятно, находился в нетрезвом состоянии.

Компанию Хохлачеву в ходе ночной прогулки составили защитник Виктор Балдаев и нападающий Вячеслав Грецкий. В итоге нападающий «Амура» запрыгнул на капот автомобиля, а затем и на крышу. В этот момент машина находилась в потоке дорожного движения. Все происходящее заснял видеорегистратор водителя авто. Мужчина вышел из машины и едва смог сдержаться, чтобы не броситься на игрока, при этом он пока не подавал в полицию заявление на спортсмена.