ФСБ раскрыла убийство вице-губернатора Петербурга ФСБ раскрыла убийство вице-губернатора Петербурга Маневича, совершенное в 1997 году

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ФСБ России раскрыла убийство вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича, которое произошло 26 лет назад, сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ведомства. Следствие установило, что преступление было совершено по заказу лидера Тамбовской ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина).

Задокументирована причастность к совершению преступления двух членов ОПГ Санкт-Петербурга, — отметили в ФСБ.

Один из фигурантов дела наблюдал за местом жительства вице-губернатора Санкт-Петербурга и передавал подельнику информацию о его передвижении. Другой злоумышленник стрелял по автомобилю, в котором находился чиновник. Оба фигуранта дела дали признательные показания и сообщили, что получили автомат для убийства от Барсукова.

Вице-губернатор Маневич был главой комитета по управлению городским имуществом администрации Санкт-Петербурга. Он был убит 18 августа 1997 года в самом центре Северной столицы. Маневич находился в служебном автомобиле, когда снайпер открыл по нему огонь с чердака дома. Чиновника ранили в шею и грудь, он скончался по дороге в больницу.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали в Бердянске членов украинской диверсионной группы, причастных к убийствам заместителя мэра города Олега Бойко, его жены Людмилы, замначальника ГИБДД Александра Колесникова, а также к покушению на коменданта города Артема Бардина.