Forbes назвал пять городов России, которые туристы упустили из виду

https://static.news.ru/photo/b8da0964-98d4-11ea-8ca3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vladislav Kadyshev/Global Look Press

Американский журнал Forbes назвал пять городов России, которые по своей красоте и уникальности не уступают популярным у туристов Москве и Санкт-Петербургу.

В первую очередь издание отметило Екатеринбург за его богатое культурное наследие и историю. Вторым в материале отмечен Мурманск — отдалённый крупнейший город на севере России. Авторы подчёркивают близость населённого пункта к Норвегии и Финляндии, а также возможность познакомиться с северной природой и увидеть северное сияние.

Уникальное географическое положение Мурманска дает посетителям возможность увидеть некоторые невероятные природные явления, доступные только на Крайнем Севере, в том числе полярное полуночное солнце и северное сияние, — сообщает Forbes.

По мнению издания, туристами, которые путешествуют по России, недооценён город Элиста в Республике Калмыкия. Журналисты сообщают, что это самый большой буддистский центр в Европе. Кроме того, в городе есть уникальный «шахматный» район.

Также в список попали Псков и Хабаровск. Первый город определили в список как древнейший сохранившийся памятник Древней Руси. А второй признан привлекательным для туристов из-за близости азиатских стран. Сообщается, что город буквально пропитан азиатской культурой.

Как писал NEWS.ru ранее, телеведущая Ксения Собчак назвала самые «ужасные» города России. По её словам, самыми непривлекательными городами оказались Барнаул, Волгоград и Касимов. При этом ведущая отметила свои любимые города. Помимо Санкт-Петербурга и Москвы, Ксения Собчак любит Казань, Екатеринбург и Калининград.