«Это недопустимо»: Старовойт упрекнул чиновников за двухнедельные отпуска Губернатор Курской области Старовойт призвал чиновников сократить отпуска и проводить их в России

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Проведение отпусков длительностью 2-3 недели недопустимо для чиновников, заявил в ходе оперативного совещания губернатор Курской области Роман Старовойт. По его мнению, максимальный срок отдыха, на который должен претендовать госслужащий, может составлять не больше недели. Также он упрекнул местных чиновников в том, что они едут в отпуск за границу, передает РИА Новости.

С учетом сложившейся обстановки понятно, что совсем без отпусков сложно, потому что работаем без выходных. Но я вижу заявления на отпуск на две, на три недели. Это, на мой взгляд, чересчур. Я понимаю, когда долго не был в отпуске, ну, неделя максимум. А когда вижу заявления на отпуск, еще и проведение отпуска за границей — это вообще недопустимо, — сказал Старовойт.

Он подчеркнул, что правительство Курской области придерживается подобных рекомендаций, в то время как районные и муниципальные руководители требуют длительного отдыха. Старовойт считает, что даже «разговоров этих быть не должно».

В январе секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак высказался за отставку депутата Курской облдумы Максима Васильева, чье видео с отдыха в Мексике появилось в Сети. На кадрах парламентарий распивал алкогольный коктейль и смаковал тигровые креветки, поздравляя россиян с наступающим Новым годом на испанском языке.

Позже Васильев извинился за видео из отпуска в Мексике. Он назвал просочившийся в Сеть ролик шуточным, а также указал, что он предназначался для личного архива и каким-то образом был украден, после чего слит в интернет. Следом стало известно, что Васильев покинул пост зампреда постоянного комитета облдумы по бюджету, налогам и экономическому развитию.