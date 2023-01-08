Турчак пригрозил «кувалдой Вагнера» отдохнувшему в Мексике депутату Турчак выступил за отставку отдохнувшего в Мексике депутата Курской облдумы Васильева

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Андрей Турчак

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в своем Telegram-канале высказался за отставку депутата Курской облдумы Максима Васильева, чье видео с отдыха в Мексике появилось в Сети. Турчак заявил, что сподвигнуть парламентария к этому может «кувалда Вагнера» или «пинок» главы региона Романа Старовойта.

Секретарь генсовета единороссов охарактеризовал поведение Васильева как верх цинизма и бесчеловечности. По его словам, подать в отставку — это самое правильное, что могут сделать «по возращении из солнечной Мексики» Васильев и его супруга Светлана, которая является действующим депутатом Курского городского собрания от ЕР.

Не знаю, что сподвигнет Васильевых к этому решению: «кувалда Вагнера», «пинок Старовойта» или осознание своей ничтожности, пусть и запоздалое, но надеюсь, что после новогодних каникул ряды курских депутатов поредеют, — написал Турчак.

Сам Васильев заявил изданию «Подъём», что не готов сложить с себя полномочия. Он пояснил, что является депутатом свыше 20 лет и всегда избирался самовыдвиженцем. В связи с этим решение о его отставке должно приниматься избирателями. При этом Васильев добавил, что мнение секретаря генсовета ЕР для него «не пустой звук».

На видео из Мексики депутат произносит пару фраз на испанском языке, затем поздравляет граждан с Новым годом, а также пьет пиво и ест креветки. Пользователи соцсетей раскритиковали Васильева за отдых на далеком курорте, «пока куряне прислушиваются к бабахам».

Депутат в свое оправдание заявил, что ролик записывал специально для близких и друзей и не собирался публиковать его. По словам Васильева, это сделал человек с Западной Украины, с которым парламентарий дружил еще до спецоперации.