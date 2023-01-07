Курский депутат объяснил, кто выложил в Сеть его видео из Мексики «Подъем»: депутат Курской облдумы Васильев обвинил украинца в публикации его новогоднего видео из Мексики

Фото: vk.com/maximusbait

Максим Васильев

Депутат Курской областной думы Максим Васильев, ранее попавший под критику россиян за выложенное в Сеть видео из Мексики во время отпуска, на котором он ест креветки, пьет коктейль и поздравляет граждан с Новым годом на испанском языке, нашел украинский след в данном инциденте. В разговоре с «Подъемом» парламентарий отметил, что видеоролик опубликовал в интернете представитель Западной Украины, с которым он дружил до СВО.

Критику в свой адрес считаю необоснованной и раздутой. Видео было постановочное для моих близких, я специально купил эту шляпу и рубашку в мексиканском стиле и выучил пару фраз на испанском. Ролик я снимал для них, ну и отправил в Курск друзьям, — отметил депутат.

Васильев подчеркнул, что в Мексику он поехал к родственникам мужа сестры.

В свою очередь губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что видеоролик возмутил не только его самого, но и тысячи жителей региона. По его словам, Васильев избрался в областную Думу в качестве независимого депутата, что не позволяет применить к нему дисциплинарные меры по линии партии.

Обязательно поговорим с ним и со стороны правительства Курской области. Со своей стороны считаю такое поведение неуместным, независимо от принадлежности к партии, — отметил Старовойт.

Он также подчеркнул, что супруга Васильева — депутат от «Единой России» — должна будет объяснить поведение мужа комиссии организационно-кадровой работы партии.

Октябрьский районный суд Краснодара ранее избрал меру пресечения в виде двух месяцев ареста бывшему депутату Заксобрания, экс-главе Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства в регионе по делу о коммерческом подкупе. Следствие считает, что обвиняемая могла взять деньги за завершение строительства одного из жилых комплексов в городе. Ей вменяют ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере).

Как пишет «Коммерсант», речь идет о Евгении Шумейко, а размер взятки составил 41 млн рублей.