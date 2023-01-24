Курский депутат лишился поста после видеопривета с креветками из Мексики

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Депутат Курской области Максим Васильев, который угодил в скандал после видеопривета из отпуска в Мексике, покинул пост зампреда постоянного комитета облдумы по бюджету, налогам и экономическому развитию, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram. На кадрах парламентарий распивал алкогольный коктейль и смаковал тигровые креветки, поздравляя россиян с наступающим Новым годом на испанском языке.

Сегодня депутат Максим Васильев сложил свои полномочия заместителя председателя постоянного комитета Курской областной думы по бюджету, налогам и экономическому развитию, — написал Старовойт.

Утром 24 января Васильев выложил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» видеоролик, в котором рассказал о трудностях работы депутатом.

Несмотря на это, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак высказался за отставку Васильева. Турчак заявил, что сподвигнуть парламентария к этому может «кувалда Вагнера» или «пинок» главы региона Старовойта.

Позже Васильев извинился за видео из отпуска в Мексике. Он назвал просочившийся в Сеть ролик шуточным, а также указал, что он предназначался для личного архива и каким-то образом был украден, после чего слит в интернет. Парламентарий также встал на защиту своей супруги, депутата «Единой России» Светланы Васильевой, которой пожелали смерти хейтеры.