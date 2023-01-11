Курский депутат извинился за новогоднее поздравление из Мексики

Фото: maximusbait/vk.com

Максим Васильев

Депутат Курской области Максим Васильев, попавший в скандал после выложенного в Сеть новогоднего обращения из отпуска в Мексике, извинился за собственный поступок. На странице во «ВКонтакте» он назвал данное видео шуточным, а также указал, что оно предназначалось для личного архива и каким-то образом было украдено, после чего слито в Интернет.

Так или иначе, ролик действительно был записан. Он был записан исключительно для моей семьи и не более того. Однако видео вышло в Сеть в совсем другом контексте, где я радуюсь и показываю, как я якобы шикую, хотя речь идет о шуточном испанском тосте... Прошу прощения перед всеми, — заявил Васильев.

Парламентарий также встал на защиту своей супруги, депутата «Единой России» Светланы Васильевой, от нападок хейтеров, которые, по его словам, желают ей и его семье смерти. По словам Васильева, из-за негатива, сыплющегося на его супругу в Сети, у нее пропало молоко, которым она кормит месячного малыша.

На нее негатив вообще ни за что свалился. Ладно я участвовал в этом ролике, сам виноват, однако нападать на многодетную маму, не имеющую никакого к этом отношения — это уже перебор, — подчеркнул депутат.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак высказался за отставку Васильева, чье видео с отдыха в Мексике появилось в Сети. Турчак заявил, что сподвигнуть парламентария к этому может «кувалда Вагнера» или «пинок» главы региона Романа Старовойта.