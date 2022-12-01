«Первые минус 20»: метеоролог сообщил о «подмосковной Антарктиде» Синоптик Шувалов: в подмосковных Черустях температура опустилась до 20 градусов ниже нуля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первым регионом, где была достигнута температурная отметка в минус 20 градусов, стали подмосковные Черусти, сообщил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. В Москве температура воздуха опустилась до 11 градусов ниже нуля.

Как всегда, отличились Черусти, превратившись в подмосковную Антарктиду и выдав на-гора первые минус 20. И, надо думать, далеко не последние, если судить по старту зимнего сезона, — заявил Шувалов.

Ранее синоптик сообщил, что нетипичные для Московского региона морозы будут зафиксированы только в начале декабря. Он спрогнозировал нормализацию климата в Москве и Подмосковье со второй декады месяца. Эксперт объяснил, что после этого сохранятся небольшие морозы по ночам на уровне примерно от −4 до −9 градусов.

Шувалов добавил, что в Москве и Московской области наблюдается большой разброс погоды. По его данным, в центре столицы прошедшей ночью зафиксировали −10,7 градуса, тогда как по региону — от −14 до −18 градусов. В целом погода в первой декаде декабря останется холодной, на три-четыре градуса ниже многолетних значений, отметил он.