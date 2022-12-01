Жителям Московского региона рассказали, когда ожидать нормализации погоды Синоптик Шувалов: погода в Московском регионе нормализуется со второй декады декабря

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нетипичные для Московского региона морозы будут длиться только в начале декабря, рассказал «360» синоптик Александр Шувалов. Он спрогнозировал нормализацию климата в Москве и Подмосковье со второй декады месяца. Эксперт объяснил, что после этого сохранятся небольшие морозы по ночам на уровне примерно от −4 до −9 градусов.

По словам Шувалова, ночь на 2 декабря будет достаточно холодной, однако в выходные ожидается потепление. Эксперт уточнил, что из-за антициклона и высокого давления ветер не помешает, а в небе будет светить солнце. Синоптик добавил, что в Москве и Московской области наблюдается большой разброс погоды. По его данным, в центре столицы прошедшей ночью зафиксировали −10,7 градуса, тогда как по региону — от −14 до −18 градусов.

В целом погода в первой декаде декабря останется холодной, на три-четыре градуса ниже многолетних значений, но потом температура воздуха вновь придет в норму, заключил специалист.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев ранее сообщил, что власти региона ранее ввели режим повышенной готовности из-за морозов и роста числа бытовых пожаров. Он написал, что эта мера будет действовать до 5 декабря. Согласно прогнозам синоптиков, в большинстве районов Иркутской области среднесуточные температуры ожидаются на 4–8 градусов ниже климатической нормы. Местами стрелки термометров опустятся ниже минус 32 градусов. Он добавил, что главы районов Иркутской области поддержали инициативу о введении специального режима.