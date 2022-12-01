В Иркутской области ввели режим повышенной готовности Губернатор Иркутской области Кобзев объявил о введении режима повышенной готовности из-за морозов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за морозов и роста числа бытовых пожаров, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. В своем Telegram-канале он написал, что эта мера будет действовать до 5 декабря. Согласно прогнозам синоптиков, в большинстве районов Иркутской области среднесуточные температуры ожидаются на 4–8 градусов ниже климатической нормы. Местами стрелки термометров опустятся ниже минус 32 градусов.

Введение режима — вынужденная мера, в регионе из-за холодов увеличилось количество бытовых пожаров. Больше половины — из-за короткого замыкания электропроводки. Стало больше и возгораний в результате нарушения правил безопасности при использовании печного отопления, — написал Кобзев.

Он добавил, что главы районов Иркутской области поддержали инициативу о введении специального режима. Власти дополнительно проведут собрание 5 декабря, тогда и будет принято решение о возможном продлении режима повышенной готовности.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в регионе продлевается дистанционное обучение до 24 марта. Мера коснулась девяти приграничных муниципальных образований, а также Белгорода и Яковлевского округа.

Кроме того, в регионе сместят сроки написания итогового сочинения, которое необходимо для допуска к дальнейшей сдаче ЕГЭ. В Белгородской области, по словам губернатора, сдачу экзамена организуют в январе.