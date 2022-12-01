В Белгороде продлили дистанционное обучение Глава Белгородской области продлил дистанционное обучение в регионе до 24 марта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Белгородской области продлили дистанционное обучение до 24 марта, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Мера коснулась девяти приграничных муниципальных образований, а также Белгорода и Яковлевского округа.

Вчера вечером провели заседание оперативного штаба. Вместе с руководителями силовых структур, расположенных на территории Белгородской области, обсудили текущую обстановку и приняли решение продлить дистанционное обучение в девяти приграничных муниципальных образованиях Белгородской области, а также Белгороде и Яковлевском округе до 24 марта 2023 года, — написал Гладков.

Кроме того, в регионе сместят сроки написания итогового сочинения, которое необходимо для допуска к дальнейшей сдаче ЕГЭ. В Белгородской области, по словам губернатора, сдачу экзамена организуют в январе. Гладков отметил, что такое решение связано со стремлением властей перевезти школьников в безопасные места, где они напишут работы.

На количество попыток это не повлияет. То есть 3 попытки у каждого ребёнка останутся. Но думаю, что достаточно будет одной, чтобы показать, какими знаниями обладают наши дети, — объяснил глава региона.

Гладков также добавил, что детские сады в муниципалитетах будут работать в режиме дежурных групп.

Ранее глава региона неоднократно сообщал об обстрелах в регионе. Так, накануне ВСУ обстреляли поселок Красное Белгородской области. Перед этим украинская армия атаковала город Шебекино и села Муром и Новая Таволжанка. В первом после очередной серии обстрелов были задеты линии электропередачи.