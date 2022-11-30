Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле поселка Красное

Фото: t.me/vvgladkov

ВСУ обстреляли поселок Красное Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших нет, осколками снаряда выбиты окна и посечены крыши трех частных домов.

Под обстрел ВСУ попал поселок Красное. Пострадавших нет. Осколками снаряда выбиты окна и посечена крыша у трех частных домовладений, — сказано в сообщении.

Ранее глава региона сообщил, что ВСУ обстреляли город Шебекино и села Муром и Новая Таволжанка. По его словам, в результате атаки никто не пострадал, однако некоторые жилые дома получили незначительные повреждения. в Новой Таволжанке на одном из предприятий повреждена кровля. Кроме того, есть повреждения газопровода и линии электропередачи. Гладков отметил, что аварийные службы уже устраняют неисправности, а подомовой обход продолжается.

Позднее Гладков сообщил, что в Шебекино после очередной серии обстрелов были задеты линии электропередачи. По его словам, в городе частично прекратилась подача воды и электричества. Пострадавших и разрушений нет.

До этого Гладков заявлял об обстреле сел Старый Хутор и Бирюч Валуйского городского округа. По его словам, никто не пострадал, однако были повреждены два частных дома и здание Дома культуры.