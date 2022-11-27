Гладков: в Шебекино после обстрелов пропали вода и свет

Фото: gladkov_vv/vk.com

В Шебекино Белгородской области после очередной серии обстрелов были задеты линии электропередачи, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в городе частично прекратилась подача воды и электричества. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.

В результате обстрела окраин города Шебекино пострадавших и разрушений нет. Есть повреждения линий электропередачи: на территории города частично отсутствует электроэнергия и водоснабжение. Энергетики уже приступили к переключению абонентов на резервные линии, насосные станции водоснабжения также перезапускаются, — написал Гладков.

Ранее Гладков заявлял об обстреле сел Старый Хутор и Бирюч Валуйского городского округа. По его словам, никто не пострадал, однако были повреждены два частных дома и здание Дома культуры.

До этого Гладков сообщал, что без электроснабжения в результате обстрела ВСУ остались три села в Белгородской области. Пострадавших не было. Под обстрел попало село Устинка, где были повреждены частный дом и линия электропередачи. В связи с этим без электроэнергии остались села Устинка, Лозовое и Нечаевка.