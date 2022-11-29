Гладков сообщил об обстреле трех населенных пунктов в Белгородской области Гладков: ВСУ обстреляли город Шебекино и села Муром и Новая Таволжанка в Белгородской области

Фото: t.me/vvgladkov

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале сообщил, что ВСУ обстреляли город Шебекино и села Муром и Новая Таволжанка. По его словам, в результате атаки никто не пострадал, однако некоторые жилые дома получили незначительные повреждения.

Зафиксированы прилеты в городе Шебекино, селах Муром и Новая Таволжанка. Пострадавших нет. Есть незначительные повреждения в нескольких частных домовладениях, — написал Гладков.

Глава региона добавил, что в Новой Таволжанке на одном из предприятий повреждена кровля. Кроме того, есть повреждения газопровода и линии электропередачи. Гладков отметил, что аварийные службы уже устраняют неисправности, а подомовой обход продолжается.

Ранее Гладков сообщил, что в Шебекино после очередной серии обстрелов были задеты линии электропередачи. По его словам, в городе частично прекратилась подача воды и электричества. Пострадавших и разрушений нет.

До этого Гладков заявлял об обстреле сел Старый Хутор и Бирюч Валуйского городского округа. По его словам, никто не пострадал, однако были повреждены два частных дома и здание Дома культуры.