Еще в одном российском регионе начали рассылку повесток Военкоматы Марий Эл начали рассылку повесток жителям республики

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

В республике Марий Эл военкоматы начали рассылку повесток в целях упорядочивания документации и уточнения военно-учетных специальностей, сообщается на сайте правительства региона. Кроме того, по поручению главы республики Юрия Зайцева было проведено совещание по вопросу организации военных сборов.

В настоящее время военным комиссариатом проводится раздача повесток для уточнения военно-учетных специальностей и упорядочивания документов. Все происходит в плановом режиме, — говорится в сообщении республиканского кабмина.

В правительстве напомнили, что план проведения военных сборов в текущем году был утвержден в феврале на основании указа президента России. Сборы будут проходить на базе Казанского высшего танкового командного училища в течение 40 дней, с 17 марта по 26 апреля.

Ранее сообщалось, что по всей России мужчины начали получать повестки от военкоматов, хотя официально об их рассылке было объявлено только в Воронежской, Пензенской, Липецкой и Ярославской областях. По заверениям местных властей, речи о новой мобилизации сейчас не идет, а повестки раздают для актуализации данных.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что вторая волна мобилизации в администрации президента не обсуждается. Об этом же заявили и в Госдуме. Замглавы комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев подчеркнул, что новая волна мобилизации не планируется, а все слухи об этом являются фейками.