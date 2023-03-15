В Госдуме отреагировали на слухи о второй волне мобилизации Депутат Валеев: в России не собираются проводить вторую волну мобилизации

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

В России не планируется проведение второй волны мобилизации, заявил URA.RU замглавы комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. Он отметил, что слухи об этом являются фейками. Депутат добавил, что такая информация появляется на системной основе с небольшими перерывами с целью будоражить общественное мнение и порождать неуверенность в обществе.

Поэтому появление этих сообщений еще и в будущем, наверное, исключать нельзя. Они будут с завидным упрямством повторяться. Что касается каких-либо оснований для этого, то, по тем сведениям, которые есть у меня, теми знаниями, которыми я обладаю на сегодня, ситуация такова, что в привлечении дополнительных сил для проведения специальной военной операции нужды нет, — сказал Валеев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что разговоров о проведении второй волны мобилизации в Кремле нет. Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на правительство Воронежской области о том, что военный комиссариат региона и администрации муниципалитетов начали вручать местным жителям повестки. Власти в свою очередь заверили, что единственная цель этих мероприятий — актуализация данных воинского учета в военкоматах.

До этого Минобороны РФ сообщило, что никаких дополнительных мероприятий в рамках мобилизации в России не планируется. При этом фактически указ о прекращении мобилизации все еще не подписан.