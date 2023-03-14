Песков ответил на вопрос о второй волне мобилизации Песков заявил, что Кремль не обсуждает вопрос второй волны мобилизации

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Дмитрий Песков

Разговоров о проведении второй волны мобилизации в Кремле нет, рассказал изданию SHOT пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Такой вопросы был задан на фоне сообщения правительства Воронежской области о том, что военный комиссариат региона и администрации муниципалитетов начали вручать жителям повестки. Власти, в свою очередь, заверили, что единственная цель этих мероприятий — актуализация данных воинского учета в военкоматах.

Вторая волна мобилизации в Кремле не обсуждается, — сказал представитель Кремля.

Глава Чечни Рамзан Кадыров накануне призвал россиян не бояться мобилизации. По его словам, если человек не умеет держать оружие, то он может пройти службу во взводе обеспечения. Кадыров подчеркнул, что Минобороны обеспечивает всех необходимым комплектом оружия и боеприпасов.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что никаких дополнительных мероприятий в рамках мобилизации в России не планируется. При этом фактически указ о прекращении мобилизации все еще не подписан.

В марте жители московского района Щукино пожаловались в полицию на объявления в подъезде, в которых жильцам предлагали вознаграждение за сведения о мужчинах, которые могут уклоняться от службы в армии. В тексте говорилось, что перед весенним призывом будут проходить рейды по розыску уклонистов, и людям, обладающим информацией о личности или местонахождении предполагаемых призывников, предлагалось передать ее в военкоматы или полицию.