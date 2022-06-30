Энтомолог объяснил нашествие божьих коровок в Анапе сезоном размножения Энтомолог Гниненко объяснил нашествие божьих коровок в Анапе сезоном размножения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Анапе развелось множество божьих коровок, так как у этих насекомых наступил сезон размножения, заявил энтомолог Юрий Гниненко в беседе с «Москвой 24». Он также подчеркнул, что у этих жуков очень маленькие челюсти, поэтому их укусы человеку ничем не могут навредить.

Это очередная вспышка размножения одного из видов божьих коровок. Людей они покусать если и могут, то человек даже не заметит укуса. Настолько их челюсти маленькие, — подчеркнул Гниненко.

Он также добавил, что подобные нашествия божьих коровок происходят в регионе ежегодно. По его словам, единственная неприятность, которую эти жуки могут принести человеку, — это желтая жидкость, которую они выделяют, если их взять в руки. Такие выделения могут вызвать у людей аллергическую реакцию, особенно у детей. В связи с этим энтомолог порекомендовал не брать в руки божьих коровок.

От этой жидкости у некоторых людей, особенно у детей, может возникать аллергическая реакция, покраснения. Поэтому лучше не брать божьих коровок в руки, не лезть самому в скопления насекомых, — резюмировал Гниненко.

В сентябре 2020 года на нашествие божьих коровок жаловались жители Красноярска. Насекомые, по словам горожан, роем облепили здания в Солнечном и Октябрьском районах города.