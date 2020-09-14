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Красноярск столкнулся с нашествием божьих коровок

14:38, 14 сентября 2020 12
Фото: pixabay.com

Жители Красноярска удивлены и настороженны в связи с появлением большого количества божьих коровок.

Насекомые, по словам горожан, роем облепляют здания в Солнечном и Октябрьском районах города, сообщает «МК в Красноярске».

Тут какой-то слёт! Эти чёрные точки — это всё в них. Их просто миллион, — жалуются жители.

Биолог и преподаватель Сибирского федерального университета Виктория Кузнецова считает, что подобное поведение насекомых связано с ростом их численности из-за тёплого лета.

Тёплое лето поспособствовало тому, что божьи коровки и тля активно размножались, — считает она.

Биолог также отмечает, что роста популяции божьих коровок не стоит бояться, они не опасны для людей. Они приносят пользу — поедают расплодившуюся тлю, от которой гибнут растения.

Ранее NEWS.ru писал, что полчища неопознанных мошек атаковали жителей Красноярска.

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