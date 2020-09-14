Красноярск столкнулся с нашествием божьих коровок

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В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) РФ поступили жалобы от 11 избирателей на принуждение к голосованию за определённого кандидата. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

По вопросам принуждения к участию в голосовании в ЦИК поступило два обращения: из Челябинской области одно и из Тамбовской области одно. При этом на принуждение к голосованию за определённого кандидата...