Красноярск столкнулся с нашествием божьих коровок

Жители Красноярска удивлены и настороженны в связи с появлением большого количества божьих коровок.
Насекомые, по словам горожан, роем облепляют здания в Солнечном и Октябрьском районах города,
Тут какой-то слёт! Эти чёрные точки — это всё в них. Их просто миллион, — жалуются жители.
Биолог и преподаватель Сибирского федерального университета Виктория Кузнецова считает, что подобное поведение насекомых связано с ростом их численности из-за тёплого лета.
Тёплое лето поспособствовало тому, что божьи коровки и тля активно размножались, — считает она.
Биолог также отмечает, что роста популяции божьих коровок не стоит бояться, они не опасны для людей. Они приносят пользу — поедают расплодившуюся тлю, от которой гибнут растения.
Ранее NEWS.ru писал, что полчища неопознанных мошек атаковали жителей Красноярска.
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