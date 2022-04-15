Эксперт предупредил о возможном росте числа автоугонов в Новосибирске

Нехватка запчастей на автомобили спровоцирует рост случаев автоугонов в Новосибирской области, считает руководитель регионального отделения Федерации автомобилистов России (ФАР) Вячеслав Ашурков. Он рекомендует своевременно позаботиться о безопасности машины и установить на неё дополнительные средства защиты, пишет «МК в Новосибирске».

По словам Ашуркова, уже в нескольких регионах СФО регистрируется увеличение количества случаев угона автомобилей.

Может показаться, что сибирские регионы из-за относительной близости к азиатским рынкам находятся в более выигрышном положении, чем европейская часть страны, но это не так. Изоляция такова, что мы не можем привести себе эти запчасти. Перекрываются практически все каналы, — отметил он.

По мнению эксперта, автовладельцам нужно подумать о безопасности своих транспортных средств и установить дополнительную защиту, например, противоугонные системы и блокираторы рулевого вала.

Генеральный директор дилера «AVTODOM Алтуфьево» Евгений Афонин в марте сообщил, что российские автомобилисты могут столкнуться с нехваткой запчастей и расходных материалов для автомобилей уже в ближайшие полтора-два месяца, если их поставки не нормализуются.

Ранее об уходе с российского рынка сообщили целый ряд производителей и продавцом автомобилей, в том числе Volkswagen, Skoda, Toyota, BMW, Mercedes-Benz, Porsche и Rolls-Royce, Ford. В качестве причины все они указали ситуацию на Украине и проблемы с логистикой.