Экс-сотрудник ФСБ рассказал о причинах мощного взрыва в OBI в Химках Экс-сотрудник ФСБ Гусак: краски и баллоны с газом могли стать причиной мощного взрыва в OBI в Химках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Краски и баллоны с газом могли стать причиной мощного взрыва в магизине OBI в Химках, заявил экс-начальник антитеррористического подразделения ФСБ Александр Гусак в интервью NEWS.ru. Он отметил, что в таком случае выезжают эксперты и смотрят, что привело к возгоранию.

Лакокрасочные материалы серьезно горят. Если, говорят спецы, что горели...взорвались, наверное, еще баллоны с газом...пропаном, бутаном. В таком случае выезжают эксперты и роются в завалах, смотрят, что привело в возгоранию, — сказал Гусак.

По его мнению, чтобы краска сдетонировала, необходима соответствующая температура. Гусак отметил, что краска скорее всего горела уже 10 минут.

Мы же подразумеваем емкости не банки 3-5 литров, а по 200 литров, наверно, канистры, чтобы сильно взорвалось, большая емкость должна нагреться. Скорее всего баллоны с газом еще были, — добавил Гусак.

При этом он отметил, что это вряд ли может быть взрывчатка, а скорее — неправильно хранение горюче-смазочных материалов. Он еще раз подчеркнул, что пожарные эксперты определят источник возгорания.

Пожар начался в магазине OBI в ТЦ «Мега Химки» около шести утра 9 декабря. В результате ЧП погиб один человек — охранник ТЦ. В 10:40 пожар был ликвидирован. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Согласно основной версии, пожар мог возникнуть в результате проводимых сварочных работ в пристройке к зданию. Ранее источник в экстренных службах предположил, что пожар возник в результате поджога.