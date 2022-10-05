Полицейского осудили на 6 лет и 6 месяцев за мошенничество и пьяную аварию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд добавил два года к сроку бывшего майора полиции Сергея Мудлы по обвинению в покушении на мошенничество, передает «МК в Новгороде» со ссылкой на СК России по Новгородской области. До этого он был признан виновным в аварии, из-за которой погибла 56‑летняя женщина, а два ребенка семи и девяти лет попали в больницу. Мудла тогда был пьян. Когда после инцидента его выпустили из СИЗО, экс-полицейский предложил знакомому содействие в закрытии дела о краже и вызвался стать посредником в передаче взятки сотрудникам правоохранительных органов, которые вели дело. Мужчина доложил обо всем в полицию, Мудла попался и в итоге по всем обвинениям получил срок шесть с половиной лет лишения свободы.

Гражданин, осознав противоправный характер действий Мудлы, обратился в Управление ФСБ России по Новгородской области, — сообщили в ведомстве.

Сообщается, что Мудлу задержали сразу после передачи денег. Уголовное дело в отношении него возбудили по статье «Покушение на посредничество в даче взятки в значительном размере». Позже выяснилось, что на самом деле он хотел оставить все деньги себе, а полицейские, которые вели дело о краже, ни о чем не знали. Тогда статью обвинения переквалифицировали в «Покушение на мошенничество».

Экс-замначальника управления центрального аппарата МВД РФ Светлану Алешину ранее суд приговорил к 11 годам колонии за получение взятки в размере 40 млн рублей. Вместе с ней срок получили и ее подельники — 58-летнего супруга Алешиной приговорили к восьми годам, а 60-летний москвич Полюдов, участник коррупционной схемы, получил семь лет.