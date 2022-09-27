Экс-замглавы управления МВД Алешина получила 11 лет колонии за взятку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд приговорил экс-замначальника управления центрального аппарата МВД РФ Светлану Алешину к 11 годам колонии за получение взятки в размере 40 млн рублей, передает РИА Новости. Вместе с ней срок получили и ее подельники — 58-летнего супруга Алешиной приговорили к восьми годам, а 60-летний москвич Полюдов, участник коррупционной схемы получил 7 лет.

Суд приговорил Алешину к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере двухкратной суммы взятки в размере 80 миллионов рублей, — говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в 2018 году Светлана Алешина, занимая должность замглавы Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий МВД, получила взятку в размере 40 млн рублей от бенефициарных владельцев страховой компании. За это она поспособствовала организации в выигрыше тендера на госзаказ на страхование сотрудников ведомства.

Отмечается, что полная сумма взятки должна была составить 325 млн рублей, однако МВД в одностороннем порядке расторгло контракт со страховой фирмой, а спустя полтора года мошенническая схема вскрылась, в результате чего Алешину задержали.

Ранее в Москве задержали внука бывшего председателя Центробанка России Георгия Матюхина Станислава Матюхина. Он обвиняется в создании мошеннических инвестиционных схем, через которые удалось похитить не менее двух млрд рублей. Предприниматель являлся главой финансовой пирамиды, действовавшей под вывеской инвестиционной группы QBF.