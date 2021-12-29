Эколог пожаловался на уборку снега в Санкт-Петербурге

Отказавшись от применения химических реагентов, власти Санкт-Петербурга не внесли никаких изменений в технологию уборки улиц, лишь замедлив её, заявил эксперт Международного социально-экологического союза Игорь Шкрадюк. По его мнению, Северной столице необходима модернизация системы коммунального хозяйства, пишут «Невские Новости».

С отказом от применения химреагентов городские власти никак не изменили технологию уборки снега с улиц, а только замедлили её. Ведь реагенты используют для того, чтобы твёрдый снег превратить в кашу. Убрать её легче и быстрее, чем отдирать наледь от асфальта ломом и лопатой. Нам нужна модернизация коммунального хозяйства и уборки снега в частности, — высказался Шкрадюк.

Он привёл в пример Исландию, там тоже отказались от использования реагентов, но установили обогреватели на дорогах. В Исландии, по словам эколога, они работают всю зиму, но в Санкт-Петербурге такие обогреватели можно было бы включать хотя бы на время уборки снега.

Городские власти не продумывают уборку дорог. Они вообще поставили задачу хоть перед кем-нибудь об уборке дорог всухую? Особенно об уборке тротуаров, которые всё время чем-нибудь перегорожены: то столбами, то ларьками, то ступеньками, — возмутился Шкрадюк.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов объяснил проблемы с уборкой снега в городе в ходе прямой линии с жителями города. По его словам, к настоящему моменту из города вывезли 1 млн кубометров снега против 1,3 млн кубометров за всю зиму в прошлом году. При этом глава мегаполиса отметил, что он против сброса снега в реки и каналы, так как это вредит экологии.