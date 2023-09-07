Двухлетний ребенок пропал на чабанской стоянке в Туве

Фото: Sergey Malkov/Russian Look/Global Look Press

Двухлетняя девочка вечером 6 сентября ушла со стоянки чабанов в отдаленном районе Тувы и до настоящего времени о ней нет никакой информации, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. Родственники пытались найти ее самостоятельно, но были вынуждены обратиться за помощью к спасателям.

В Центр управления в кризисных ситуациях сегодня ночью поступило сообщение о том, что из чабанской стоянки в 30 км от сумона Кара-Холь Бай-Тайгинского района накануне вечером вышла 2-летняя девочка и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Поиски проводились силами родственников, но результатов не дали, — говорится в сообщении ведомства.

Там также сообщили, что к месту исчезновения были направлены 21 сотрудник пожарно-спасательной части и спасатели, а также шесть единиц спецтехники.

По поручению главы республики Владислава Ховалыга, дополнительно на место происшествия направили группу спасателей республиканской службы ГО и ЧС. Также Ховалыг попросил Агентство по делам молодежи организовать и координировать работу волонтеров.

Ранее сообщалось, что десятилетний мальчик пропал в селе Засопка Читинского района во время прогулки с друзьями. На поиски ребенка выдвинулись полиция, родные, учителя и волонтеры. По факту исчезновения четвероклассника было возбуждено уголовное дело. Мальчик воспитывается в благополучной семье и ранее не сбегал из дома.

Также стало известно, что пропавшую в Приморье пятилетнюю девочку нашли живой. За день до исчезновения она вышла из дома со знакомым ее матери в селе Новосысоевка. После о ней ничего не было слышно, ребенка разыскивали полицейские и волонтеры. Семья, в которой подрастает девочка, состоит на учете, мать одна воспитывает пятерых детей. В результате ребенок сам вышел из леса.