Двух жителей Запорожской области выдворили из России за дискредитацию ВС РФ

Сотрудники правоохранительных органов выдворили двух жителей Запорожской области с территории региона, сообщает РИА Новости. Также агентством было опубликовано видео с моментом вынесения постановления. На кадрах видно, как мужчина в камуфляже зачитывает финальную речь запорожцам перед выдворением из области. О том, куда конкретно выдворили людей, не сообщается.

Вы осуществляли деятельность, направленную на дискредитацию органов власти Российской Федерации, военно-гражданской администрации Запорожской области. Препятствовали работе органов социального обеспечения, чем дестабилизировали социально-политическую обстановку в Запорожской области. За указанные действия <...> к вам применяется мера наказания в виде принудительного выдворения за пределы территории Запорожской области, — гласит постановление представителя органов.

Накануне Мещанский суд Москвы приговорил политика Илью Яшина к 8,5 года колонии общего режима по статье о распространении фейков о российской армии. После освобождения ему будет запрещено пользоваться интернетом в течение четырех лет. Оппозиционера признали виновным в публикации ложной информации о событиях в украинском городе Буче.

Согласно позиции суда, Яшин распространил ложную информацию, «руководствуясь мотивами политической ненависти». Вина политика, по словам судьи, подтверждается показаниями свидетеля — сотрудника Центра по противодействию экстремизму МВД. Согласно тексту приговора, тот факт, что оппозиционер «испытывает ненависть к российским государственным институтам», подтверждают публикации в СМИ. Оппозиционер вину не признал.