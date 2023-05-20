Двух жителей Пермского края заподозрили в госизмене Baza: ФСБ возбудила уголовное дело за госизмену на двоих жителей Пермского края

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Следственные органы ФСБ возбудили уголовное дело в отношении двух уроженцев Прикамья по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. По версии силовиков, мужчины работали в интересах Украины.

Как сообщает издание, ФСБ подозревает 24-летнего Дмитрия Стрелкова и 27-летнего Антона Зырянова в том, что они перешли на сторону Вооруженных сил Украины. В 2019 году мужчины были заочно осуждены за попытку поджога офиса «Единой России».

Антону и Дмитрию удалось уехать в Украину и там скрыться от следствия. Именно тогда Стрелков был завербован ВСУ. После этого оба пермяка отправились воевать на стороне Украины. <...> Сейчас они находятся в розыске, — говорится в сообщении канала.

20 мая на них, а также еще на двух жителей края было возбуждено новое дело по статье о госизмене. В ФСБ полагают, что россияне оказывали украинским спецслужбам «помощь в целях дестабилизации социально-политической обстановки в регионе».

Ранее Верховный суд России назвал государственной изменой добровольную сдачу в плен военных. При этом уточняется, что бойца могут освободить от уголовного наказания, если он впервые совершил добровольную сдачу в плен, совершил попытку освободиться или вернулся к месту службы, не совершив преступлений, находясь в плену.

В свою очередь депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов предложил расширить понятие «госизмена», приравняв к ней продажу военных билетов. Иванов уточнил, что на эти мысли его натолкнул автомобиль на дороге с рекламой военных билетов «законно».