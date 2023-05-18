Верховный суд России разъяснил, что можно считать госизменой Верховный суд России назвал госизменой добровольную сдачу в плен военных

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Российские военнослужащие, освобожденные из плена после переговорного процесса с властями Украины

Верховный суд России назвал государственной изменой добровольную сдачу в плен военных, сообщает «Интерфакс». При этом уточняется, что бойца могут освободить от уголовного наказания, если он впервые совершил добровольную сдачу в плен, совершил попытку освободиться или вернулся к месту службы, не совершив преступлений, находясь в плену.

При рассмотрении уголовного дела о добровольной сдаче в плен судам необходимо учитывать, что в соответствии со статьей 23 Устава внутренней службы Вооруженных сил РФ, военнослужащий в ходе боевых действий, даже находясь в отрыве от своей воинской части (подразделения) и в полном окружении, должен оказывать решительное сопротивление противнику, избегая захвата в плен; в бою он обязан с честью выполнить свой воинский долг, — отметили в Верховном суде.

Уточняется, что под сдачей в плен необходимо понимать действия (или бездействие), в результате которых военнослужащий переходит во власть противника. Если боец оказался в плену из-за своего физического состояния, то в этом не будет усматриваться состав преступления. Если же он сдается в плен добровольно, не оказывая сопротивление, то ему предстоит отвечать перед законом.

Ранее депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов предложил расширить понятие «госизмена», приравняв к ней продажу военных билетов. Судить предлагающих такие услуги людей по соответствующей статье. Иванов уточнил, что на эти мысли его натолкнул автомобиль на дороге с рекламой военных билетов «законно».