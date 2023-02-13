Двух иностранцев ранили ножом из-за парковки в Санкт-Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Двое граждан Азербайджана госпитализированы после нападения с ножом в Выборгском районе Санкт-Петербурга, сообщает «Фонтанка». По данным издания, конфликт произошел из-за парковки.

Азербайджанцы 29 и 33 лет вступили в перепалку с тремя мужчинами, один из которых достал нож. В результате одного потерпевшего ранили в грудь, второго — в живот. Оба госпитализированы, один из раненых находится в реанимации.

Нападавшие скрылись с места происшествия.

Ранее в Благовещенске 45-летний местный житель поссорился со своим 17-летним сыном из-за компьютерных игр и ударил его ножом. Мужчину задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело. Подросток госпитализирован.

До этого молодой мужчина погиб в результате нападения с ножом в лондонском районе Ноттинг-Хилл. Это произошло во время проведения карнавала. Жертве был 21 год.