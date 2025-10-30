Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 12:20

Двух девочек без сознания нашли с мужчиной в автомобиле

В Подмосковье девочек без сознания нашли вместе с мужчиной в автомобиле

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В подмосковных Люберцах в автомобиле были обнаружены двое подростков и мужчина с признаками наркотического опьянения, сообщает Telegram-канал Mash. По информации источника, 38-летний водитель и две девушки 16 и 17 лет были доставлены в медицинское учреждение.

В материале говорится, что мужчина занимается автоперевозками, а одна из девушек еще продолжает обучение в школе. Все трое были найдены в салоне транспорта в бессознательном состоянии.

Ранее сообщалось, что мальчик из Санкт-Петербурга вернулся домой с прогулки и обнаружил тела мертвых родителей. Рядом с ними был рассыпан белый порошок. Также около тел валялась свернутая купюра. Правоохранители возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам.

До этого в Улан-Удэ женщину-наркоманку признали виновной в систематическом издевательстве над своей малолетней дочерью. Ее приговорили к четырем годам и двум месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком. Об избиении ребенка сообщил бывший супруг женщины.

