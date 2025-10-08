Наркозависимая мать-тиран избежала колонии после избиения дочери В Улан-Удэ мать-наркоманка полгода избивала дочь и избежала тюрьмы

В Улан-Удэ женщину-наркоманку признали виновной в систематическом издевательстве над своей малолетней дочерью, сообщили в СУ СК России по региону. Ее приговорили к четырем годам и двум месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком.

С февраля по конец июня мать систематически избивала свою дочь за мелкие проступки. В результате ребенок получал телесные повреждения, физическую боль и переживал серьезные психологические страдания.

Бывший супруг женщины узнал о произошедшем и, забрав дочь, обратился в полицию. Суд признал женщину виновной по статьям о жестоком обращении и невыполнении родительских обязанностей в отношении несовершеннолетнего.

