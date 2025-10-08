Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 17:28

Наркозависимая мать-тиран избежала колонии после избиения дочери

В Улан-Удэ мать-наркоманка полгода избивала дочь и избежала тюрьмы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Улан-Удэ женщину-наркоманку признали виновной в систематическом издевательстве над своей малолетней дочерью, сообщили в СУ СК России по региону. Ее приговорили к четырем годам и двум месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком.

С февраля по конец июня мать систематически избивала свою дочь за мелкие проступки. В результате ребенок получал телесные повреждения, физическую боль и переживал серьезные психологические страдания.

Бывший супруг женщины узнал о произошедшем и, забрав дочь, обратился в полицию. Суд признал женщину виновной по статьям о жестоком обращении и невыполнении родительских обязанностей в отношении несовершеннолетнего.

Ранее сообщалось, что в Новом Девяткино житель дома на Озерной улице систематически применял физическое насилие к своему сыну. Старший ребенок сбежал, не выдержав такого отношения. Соседи сообщили, что случаи насилия происходили глубокой ночью. Насилие фиксировалось, в том числе, камерами в лифте, где видно, как ребенок пытается защититься.

Улан-Удэ
избиения
дети
родители
