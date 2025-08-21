Переговоры Путина и Трампа на Аляске
21 августа 2025 в 10:08

Двое рабочих из ЯНАО пойдут под суд за гибель 13-летнего мальчика

В ЯНАО двое работников строительной организации предстанут перед судом за гибель 13-летнего мальчика, пишет «Ямал-Медиа» со ссылкой на СУ СК России. Трагедия произошла 27 декабря 2024 года. Тогда ребенок скатился с горки на тюбинге и попал под колеса КамАЗа, убиравшего снег.

(Работники -NEWS.ru) не оградили место производства работ предупредительными знаками и не истребовали маршрутные карты уборки территории. В результате чего водитель грузового автомобиля, выполнявший вывоз снега, не принял достаточных мер предосторожности при движении и совершил наезд, — отметили в ведомстве.

Двое работников предстанут перед судом за выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности. Им грозит до шести лет лишения свободы. В отношении водителя грузовика возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности — суд нам ним состоится отдельно.

В Абакане задержали 58-летнего индивидуального предпринимателя по делу о гибели 15-летней горнолыжницы. Трагедия произошла 2 февраля этого года, когда несовершеннолетняя горнолыжница во время спуска врезалась в неогороженное дерево.

