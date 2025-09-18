Путин обратился к властям из-за проблемы с мигрантами Путин заявил, что власти не должны игнорировать проблемы с мигрантами

Власти не должны делать вид, что проблем в области миграции не существует, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства высказался об этом на встрече с лидерами фракций политобъединений в Госдуме. Речь, по его словам, идет о властях как федерального, так и регионального уровня.

Это чувствительная сфера для граждан. И власть ни на федеральном уровне, ни на местах не должна делать вид, что проблемы не существуют, — подчеркнул лидер.

Президент убежден, что в такой ситуации не нужно молчать. Путин добавил, что многие решения в миграционной политике РФ уже приняты, но нужно добиться их исполнения.

Ранее Путин призвал подумать над отменой патентной системы для иностранных работников в стране. На встрече с парламентариями он дал такой ответ на предложение лидера «Справедливой России — За правду» Сергея Миронова.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявлял, что РФ меняет подход к привлечению иностранных работников. По его словам, страна переходит к модели возвратной миграции, при которой сотрудники приезжают на время, зарабатывают и уезжают.