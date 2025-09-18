Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 17:51

Прокуратура раскрыла детали дела о покинувшем дом из-за аферистов подростке

Прокуратура Москвы: ушедший из дома подросток перевел мошенникам 3,4 млн рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве 13-летний школьник стал жертвой масштабного мошенничества, переведя преступникам свыше 3,4 млн рублей, сообщает прокуратура столицы. Инцидент произошел после того, как подросток получил сообщение от лица, представившегося его знакомым по летнему лагерю.

Злоумышленники путем психологического давления убедили ребенка в необходимости проведения «обыска» дома. Под угрозой проблем для родителей они заставили школьника фотографировать семейное имущество и сообщать конфиденциальные сведения.

Под влиянием мошенников подросток тайно взял телефон отца, перевел все средства по указанным реквизитам, после чего уничтожил устройство. Преступники запретили мальчику возвращаться домой, однако вскоре он был обнаружен живым и невредимым.

Прокуратура Москвы взяла расследование инцидента под особый контроль. Уголовное дело передано в Следственный комитет для установления всех причастных лиц. Ведомство призывает родителей проводить с детьми разъяснительные беседы о правилах безопасности при общении с незнакомцами.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что подросток, которого убедили уйти из дома, отправил украинским мошенникам свою геолокацию, после чего ему прислали видеосообщение с угрожающим содержанием. В течение нескольких дней подростка психологически обрабатывали: угрожали расправой над его родителями, заставили перевести все средства с семейных счетов, а затем уничтожить телефон отца. Кульминацией стало требование не возвращаться домой в течение 12 часов под предлогом, что иначе его родителей лишат родительских прав.

