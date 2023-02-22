Двое осужденных сбежали из колонии-поселения под Новосибирском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирской области двое осужденных, Пузиков Константин и Храмцов Владимир, сбежали из колонии-поселения при исправительной колонии № 2. О побеге стало известно после проведения плановой проверки, сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН по региону.

В колониях-поселениях осужденные к лишению свободы содержатся без охраны, но под надзором администрации колонии-поселения, в часы от подъема до отбоя пользуются правом свободного передвижения в пределах колонии-поселения. С разрешения администрации колонии-поселения могут передвигаться без надзора вне колонии-поселения, но в пределах муниципального образования, — пояснили в ведомстве.

Осужденные отбывали наказания по уголовным статьям против собственности. Они воспользовались тем, что в колонии-поселении у заключенных могут находиться при себе деньги и ценные вещи, а также осужденные могут носить гражданскую одежду. По предварительным данным, Пузиков и Храмцов сбежали с выводного производственного объекта во время работы.

Ранее бывшего московского муниципального депутата Алексея Горинова, приговоренного к семи годам лишения свободы по делу о фейках, признали склонным к побегу. Он был поставлен на профилактический учет в колонии № 3 Владимирской области. Причины данного решения политику не объяснили.