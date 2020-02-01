Двое львов набросились на сородича во время представления в екатеринбургском цирке. Зверей решили усмирить водой и пожарного шланга, но окатили зрителей.
Трое из пяти задействованных в постановке львов сцепились между собой.
Они долго, минут 5 дрались. И первые, и вторые ряды были потом все в воде. Попросили освободить места, так как вообще побоялись, что ситуация выйдет из-под контроля, — сообщила очевидица изданию E1.ru.
Сотрудники цирка отменили номер со львами, вывели хищников с арены и продолжили представление перед порядевшим залом.
Как писал NEWS.ru, крупнейший цирк Украины отказался от показа номеров с животными.