Паника и распространившийся во Владивостоке фейк о заражённых коронавирусом китайских бананах ударил по продажам фруктов, сообщил владелец одного из киосков.

Шутки шутками, но вот эти сообщения в WhatsApp про «не кушайте бананы» реально работают у глупого населения. За неделю списал уже 7 килограммов — не покупают. Поставщики тоже жалуются, —...